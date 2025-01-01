موريتانيا والسنغال تبدآن إنتاج الغاز من حقل السلحفاة المشترك

أعلنت وزارتا الطاقة في السنغال وموريتانيا أن مشروع حقل الغاز السلحفاة آحميم الكبير (جي.تي.إيه) الذي طورته شركة بي.بي وشركاء آخرون أطلق أول إنتاج للغاز من حقل بحري قبالة سواحل البلدين.

ومن المقرر أن ينتج مشروع جي.تي.إيه، وهو منشأة عائمة تقع على الحدود البحرية بين السنغال وموريتانيا، 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في المرحلة الأولى له.

وقالت الوزارتان في بيان أمس الثلاثاء "يأتي نجاح فتح البئر الأولى من المشروع تتويجا لمسار العمليات الفنية ويُمَهد الطريق واسعًا نحو بدء تسويق الغاز قريبا".

وتقود بي.بي وشركة كوزمو إنرجي المدرجة في البورصة الأمريكية عمليات تطوير الحقل، وهو مشروع الغاز الطبيعي المسال الأول في السنغال.