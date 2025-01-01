مصر.. تفاصيل المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف القادمة من الخارج

أعلنت وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ، عن منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل "الهواتف المحمولة" القادمة من الخارج.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان مشترك مع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء إن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل "مُعفى" للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

وكشفت الوزارة أنه سيتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".

وأشارت إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تسهم فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».

وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة تسري على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025 ، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.