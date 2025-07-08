48.7 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية في مصر

قال البنك المركزي المصري، أمس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.7 مليار دولار في يونيو من 48.5 مليار دولار في مايو.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار في مايو، ليقترب من المستويات التي وصل إليها في مارس عندما وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار للبلاد.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر، والتي تضم الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، في فبراير 2022 ولم يرتفع إلا في مايو 2024.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية 1.5 مليار دولار في أبريل إلى ما يقرب من 13.6 مليار دولار.

وكان قد ارتفع في الشهر السابق لأكثر من 15 مليار دولار بعد أن وافق صندوق النقد على صرف شريحة في إطار اتفاق للدعم المالي بقيمة ثمانية مليارات دولار عقب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقال البنك المركزي إن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع من 3.2 مليارات دولار في مايو إلى 4.8 مليارات دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021.