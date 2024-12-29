مصر توقع عقداً لإنشاء مصنع لسيارات "إم.جي" محلياً

أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد توقيع عقد مع شركة سايك موتور الصينية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع سيارات (إم.جي) في مصر باستثمارات 135 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه تم أيضا التوقيع على اتفاقية ترخيص فني حصري بين مجموعة المنصور للسيارات والشركة الصينية المالكة لعلامة (إم.جي).

تعكف مصر في الآونة الأخيرة على توقيع عقود من هذا النوع يتم بمقتضاها تصنيع أو تجميع السيارات في البلاد، وذلك في الوقت الذي تسبب فيه شح النقد الأجنبي وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة في زيادات كبيرو في أسعار السيارات في السنوات القليلة الماضية.

وتشهد السوق المصرية في الوقت الحالي طرح سيارات تجميع أو تصنيع محلي من علامتي هيونداي ونيسان، فيما تنتظر السوق طرح سيارات أخرى محليا مثل بروتون الماليزية وعودة شركة النصر للسيارات المصرية لإنتاج سيارات جديدة.