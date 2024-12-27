مصر تؤمِّن احتياجاتها من القمح حتى نهاية يونيو 2025

تعاقد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي، على ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو 2025، بحسب مصدرين تحدثا لرويترز.

لكن عدم الكشف عن التفاصيل حول التوقيت والتسعير وما إذا كانت العقود تمثل صفقات جديدة تماما دفع بعض المتداولين للتساؤل عن حجم الصفقات.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث عن الأمر علناً، إن عقود جهاز مستقبل مصر بلغت نحو 1.267 مليون طن، معظمها من روسيا.

وأضافا أن شحنات القمح المتعاقد عليها بدأت في الوصول إلى الموانئ المصرية، ومن المقرر تسليم شحنات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وأشار متعاملون ومراقبون إلى وجود تناقضات بين الكميات التي تعاقد عليها جهاز مستقبل مصر، التي ذكرها المصدران، والأدلة التي شوهدت حتى الآن في السوق، فضلاً عن عدم وضوح شروط الشراء.

وقال إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب في روسيا لرويترز: "لا نستطيع تأكيد الصفقة المعلنة.. المصدرون الروس المعتمدون ليسوا على علم بتفاصيلها لأنهم لم يشاركوا فيها".

وقال متعامل أوروبي إن بعض الكميات تم شراؤها، لكنها "ليست قريبة على الإطلاق" من الرقم الذي ذكره المصدران.

وقال متعامل آخر إن الكمية بلغت نحو 480 ألف طن، تم التعاقد عليها بشكل أساسي من مستودعات الموانئ المحلية ودفع ثمنها بالجنيه المصري.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.