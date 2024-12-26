مصر تتعاقد مع مؤسسة دولية لطرح مطاراتها للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توجه الحكومة لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية للقطاع الخاص.

وقال مدبولي، في تصريحات خلال لقائه مع عدد من المستثمرين نشرتها رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الخميس ، إن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

واقترح مدبولي أن يتوازى ذلك مع قيام القطاع الخاص بخوض مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة، لتنفيذ هذا المقترح الذي يسهم في زيادة أسطول الطيران المصري.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي، وأن مصر ملتزمة بذلك وتعمل على استمرار المسار النزولي للدين.

ولفت إلى أن "عام 2024 كان الاثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك"، مضيفا:"لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت"، مؤكداً أنه "خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية".