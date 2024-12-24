بعد تسجيله رقماً تاريخياً.. توقعات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في 2025

توقع خبير مصرفي مصري أن يتراوح سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 2025 بين 50 و52 جنيهاً، بعدما سجل رقماً قياسياً في تعاملات أمس الاثنين لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم عن تحديث جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم إذ سجل نحو 51.01 جنيه للشراء بينما سجل نحو 51.14 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية.

وقال محمد عبدالعال الخبير المصرفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد" إن تجاوز سعر الدولار حاجز الـ50 جنيها يأتي "في ظل سياسة مرونة سعر الصرف طبقًا للعرض والطلب" والتي تنتهجها الحكومة منذ 6 مارس الماضي.

وكشف عبد العال أن صعود الدولار إلى سعر 51 جنيها "كان بطيئًا جدا" وذلك نتيجة عوامل داخلية وخارجية، وأن هذه العوامل لو كانت مع عملة أخرى غير الجنيه المصري لانخفضت قيمتها مقابل الدولار بأرقام أكبر.

وأرجع عبدالعال الضغط على الجنيه المصري نتيجة العوامل الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار عالميًا مع إعلان فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وحول سعر الدولار مقابل الجنيه في 2025 توقع عبد العال أن يكون ما بين 50 إلى 52 جنيهًا خلال النصف الأول من 2025، وهو ما يتوقف على حجم التدفقات النقدية الواردة والخارجة من مصر.

أما عن أسعار الجنيه مقابل الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء فجاءت كالتالي:

البنك الأهلي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، في التعاملات الصباحية، بالبنك الأهلي إلى 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم الثلاثاء 51.01 جنيه للشراء، و51.11 للبيع.

بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية في بنك الاسكندرية، 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

بنك CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء نحو 51.03 للشراء بينما سجل نحو 51.13 للبيع وفق التعاملات الصباحية.

المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد اليوم الثلاثاء نحو 51.03 للشراء بينما سجل نحو 51.13 للبيع خلال التعاملات الصباحية.