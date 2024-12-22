البورصة الأردنية ترتفع وسط سيولة ضعيفة

ارتفعت البورصة الأردنية اليوم الأحد بدعم شراء في أسهم استراتيجية على رأسها سهم مناجم الفوسفات وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.38 بالمئة إلى 2444.18 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.7 ملايين دينار (9.4 ملايين دولار) مقارنة مع 18.2 مليون في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البنك العربي 0.7 بالمئة إلى 4.33 دنانير وسهم البنك الإسلامي الأردني 0.25 بالمئة إلى أربعة دنانير وسهم مناجم الفوسفات 1.44 بالمئة إلى 14.09 دينار.

وتراجع سهم البنك الأردني الكويتي 0.35 بالمئة إلى 2.82 دينار.

‭‭)‬‬الدولار = 0.709 دينار)