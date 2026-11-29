أخضع البنك المركزي المصري منح وتجديد التسهيلات الائتمانية للشركات، التي تتجاوز قيمتها مليار جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، لموافقته المسبقة، بموجب تعليمات جديدة وجهها إلى البنوك العاملة في البلاد، وفق وثيقة اطلعت عليها «بلومبرغ».

وتشمل التعليمات ثلاث حالات رئيسية، هي منح تسهيلات ائتمانية جديدة، تتجاوز مليار جنيه، وتجديد التسهيلات القائمة التي تخطت هذا الحد، وزيادة قيمة التسهيلات القائمة بمليار جنيه أو أكثر، حتى إذا كانت التسهيلات الأصلية لا تزال سارية ولم يحل موعد تجديدها.

وتمتد الضوابط إلى التسهيلات الممنوحة بالعملات الأجنبية، على أن يُحتسب الحد وفق ما يعادل مليار جنيه، بما يجعل الحصول على موافقة البنك المركزي شرطاً مسبقاً لإقرار هذه العمليات.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه أرصدة القروض لدى البنوك المصرية نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت بنحو 15.3 % بنهاية يوليو 2026، لتصل إلى 11.89 تريليون جنيه، مقارنة بـ10.31 تريليونات جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.

وزادت أرصدة القروض الموجهة إلى غير الحكومة بنحو 15 % خلال الفترة نفسها، لتبلغ 5.55 تريليونات جنيه، فيما ارتفعت القروض الحكومية بنحو 16 % إلى 6.34 تريليونات جنيه، مستحوذة على أكثر من نصف إجمالي القروض المصرفية.

وفي المقابل صعد إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المصرية بنحو 11 % إلى 17.65 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بزيادة بلغت 1.75 تريليون جنيه مقارنة بنهاية العام الماضي.

ويضم القطاع المصرفي المصري 36 بنكاً، تدير شبكة تصل إلى 4787 فرعاً، وفق بيانات البنك المركزي بنهاية ديسمبر 2025.