في ستة أشهر فقط، سجلت حركة التجارة بين الإمارات وسلطنة عُمان رقماً يختصر جانباً كبيراً من التحول الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، بعدما بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 50.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو وصل إلى 66.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في تسارع لافت يعكس اتساع المصالح الاقتصادية بين بلدين جمعتهما الجغرافيا والتاريخ قبل أن تجمعهما شبكة متنامية من التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة.

ولعل ما يمنح الرقم دلالة أكبر أن قيمة تجارة ستة أشهر فقط أصبحت تقارب ما سجله البلدان خلال عام 2023 بأكمله، كما اقتربت من ضعف مستواها خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يجعل القفزة الأخيرة امتداداً لمسار صاعد وليس رقماً منفصلاً عن السنوات السابقة، ففي عام 2025 وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى 64.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 18.9% مقارنة بعام 2024.

وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات باليوم الوطني لسلطنة عُمان، وهي مناسبة تكتسب حضوراً خاصاً في الدولة كل عام وترتبط بعلاقة تجاوزت منذ سنوات مفهوم الجوار التقليدي، فالأرقام الاقتصادية اليوم تقدم صورة أخرى لهذا التقارب، تبدأ من حركة البضائع بين البلدين وتمتد إلى الطاقة والصناعة والنقل والتكنولوجيا والمناطق الاقتصادية التي يجري تطويرها لتخدم مرحلة جديدة من التعاون.

وخلال عام 2025 وحده، استوردت الإمارات من سلطنة عُمان سلعاً بقيمة بلغت نحو 21.1 مليار درهم، فيما وصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السلطنة إلى نحو 16.9 مليار درهم، وسجلت إعادة التصدير نحو 26.7 مليار درهم، وهي حركة وضعت عُمان في المرتبة الـ12 عالمياً بين شركاء الإمارات في التجارة غير النفطية، والثالثة عربياً، لتكشف تلك المكانة عن وزن اقتصادي يتنامى بالتوازي مع الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين.

ولا تتوقف قصة العلاقة الاقتصادية عند ما تعبره السلع بين البلدين، فالاستثمارات الإماراتية في سلطنة عُمان أصبحت حاضرة في قطاعات متعددة، من الصناعات التحويلية إلى العقارات والسياحة والمشروعات التجارية والإنشاءات والوساطة المالية والنقل والتخزين، وهو تنوع يعكس اتجاهاً نحو بناء مصالح اقتصادية طويلة الأمد، في وقت أصبحت فيه المشاريع الجديدة أكثر ارتباطاً بالقطاعات التي ستحدد شكل الاقتصاد خلال العقود المقبلة.

وتظهر ملامح ذلك بوضوح في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية التي شهدها البلدان في أبريل 2024 بقيمة إجمالية بلغت 129 مليار درهم، وشملت مجالات مثل الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية، ومن بين هذه الاستثمارات مشروع للطاقة والصناعة بقيمة 117 مليار درهم، ومشروع للربط بالسكك الحديدية بقيمة 11 مليار درهم، إلى جانب صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 660 مليون درهم.

وتحمل السكك الحديدية تحديداً دلالة تتجاوز قيمة المشروع نفسها، فالجوار الذي ظل لسنوات عاملاً أساسياً في العلاقات التجارية يتحول تدريجياً إلى بنية تحتية قادرة على جعل حركة البضائع والأفراد أكثر سهولة وترابطاً، بالتوازي مع مشروعات اقتصادية جديدة بالقرب من الحدود، ومن بينها اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في محافظة البريمي، التي جرى توقيعها في مايو 2025 بالشراكة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وشركة محضة للتطوير الإماراتية العُمانية، ومجموعة موانئ دبي العالمية.

وهذه المرحلة لم تأت من فراغ، فقد شهدت السنوات الأخيرة زخماً متواصلاً في الزيارات والاتفاقيات بين البلدين، وكانت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان في سبتمبر 2022 إحدى محطاتها البارزة، حيث شهدت توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والسياسة والأمن.

ثم جاءت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الإمارات في أبريل 2024 لتفتح مساحات أوسع للتعاون في الاستثمار والطاقة المتجددة والسكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم، فيما بحثت الزيارة الأخوية للسلطان هيثم بن طارق إلى الدولة في أغسطس 2026 مجالات التعاون بين البلدين، خاصة الاقتصادية والتنموية، بما يخدم أولوياتهما ومصالحهما المشتركة.

وعند قراءة هذه المحطات إلى جانب رقم 50.3 مليار درهم المسجل في النصف الأول من العام، تبدو الصورة أكبر من قفزة في جدول للتجارة الخارجية، فالعلاقة الاقتصادية الإماراتية العُمانية تتحرك اليوم على أكثر من مسار في الوقت نفسه، تجارة تنمو، واستثمارات تتوسع، وسكك حديدية تستعد لربط البلدين، ومشروعات في الطاقة والصناعة والتكنولوجيا تضع أساساً لما يمكن أن تكون عليه الشراكة خلال السنوات المقبلة، ليحمل اليوم الوطني العُماني هذا العام قصة اقتصادية موازية لقصة الأخوة والجوار، عنوانها بلدانا تقاربا تاريخياً، ويعملان اليوم على جعل هذا التقارب أكثر حضوراً في تفاصيل الاقتصاد والمستقبل.