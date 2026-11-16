«ميرسك» و«هاباج لويد» تعيدان 3 خدمات ملاحية إلى قناة السويس

أعلنت شركتا الشحن البحري «ميرسك» الدنماركية، و«هاباج لويد» الألمانية تحويل مسارات 3 خدمات ملاحية مشتركة للعبور عبر قناة السويس والبحر الأحمر، بدلاً من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، في خطوة جديدة تعزز مسار العودة التدريجية لخطوط الشحن العالمية إلى أحد أهم الممرات التجارية بين آسيا وأوروبا، بعد فترة من الاضطرابات الأمنية، التي دفعت شركات الشحن إلى تغيير مسارات سفنها.

وأوضحت «ميرسك»، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أن القرار يشمل خدمات «إيه إي 1» (AE1) و«إيه إي 2» (AE2) و«إيه إي 3» (AE3)، التي تشغلها الشركتان ضمن تحالف «جيميني» (Gemini)، لتعود هذه الخدمات إلى استخدام المسار الملاحي عبر قناة السويس والبحر الأحمر، بما يتيح استعادة قدر أكبر من كفاءة الربط البحري بين الموانئ الآسيوية والأوروبية.

خطوط رئيسية

وتعد الخدمات الثلاث من الخطوط الرئيسية، التي تربط مراكز الإنتاج والتصدير في آسيا بمراكز الاستهلاك والتوزيع في أوروبا، إذ تربط خدمة «إيه إي 1» موانئ آسيوية رئيسية، بينها شنغهاي ويانتيان وتانجونج بيليباس، بموانئ أوروبية تشمل: روتردام وهامبورج وأنتويرب ولندن، أما خدمة «إيه إي 2» فتغطي شبكة من الموانئ الأوروبية والشرق أوسطية، من بينها روتردام وفيلهلمسهافن وبريمرهافن وصلالة، في حين تصل خدمة «إيه إي 3» إلى عدد من الموانئ الأوروبية، تشمل جوتنبرج وآرهوس وساوثهامبتون.

وأكدت «ميرسك» أن استخدام قناة السويس يوفر أوقات عبور أكثر كفاءة للعملاء مقارنة بالمسار البديل حول رأس الرجاء الصالح، الذي يضيف مسافات وأياماً إضافية إلى الرحلات البحرية بين آسيا وأوروبا، ويرفع احتياجات السفن من الوقود والتشغيل، فضلاً عن تأثيره في جداول وصول الشحنات، وانتظام عمليات التسليم.



استعادة كفاءة التجارة العالمية

وتكتسب الخطوة أهمية تتجاوز تعديل مسارات ثلاث خدمات ملاحية، بالنظر إلى الدور المحوري لقناة السويس في حركة التجارة العالمية، باعتبارها أقصر طريق بحري يربط بين المحيطين الهندي والأطلسي عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر، وممراً رئيسياً لحركة الحاويات والبضائع بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، كما أن عودة هذه الخدمات من شأنها دعم كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليص فترات الشحن، وتحسين القدرة على التخطيط للمخزون والتسليم لدى الشركات المستوردة والمصدرة، إلى جانب خفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بالرحلات الأطول.

وترى «ميرسك» أن قناة السويس تمثل الخيار الأسرع والأكثر استدامة وكفاءة لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أهميتها في تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات تدريجية لشركات الشحن الكبرى لإعادة تقييم مساراتها البحرية، مع استمرار متابعة التطورات الأمنية في البحر الأحمر، ومدى توافر الظروف اللازمة لاستئناف العبور بصورة منتظمة وآمنة.

ومن شأن عودة الخدمات الثلاث أن تعزز حركة السفن عبر قناة السويس، وتدعم جهود استعادة التدفقات التجارية عبر الممر الملاحي، كما تمثل مؤشراً إضافياً على أهمية القناة في حسابات شركات الشحن العالمية، رغم التحديات التي شهدتها حركة الملاحة خلال الفترة الماضية.