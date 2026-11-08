خط «إيفر غرين» الملاحي يعود إلى قناة السويس بعد غياب 3 سنوات

أعلنت هيئة قناة السويس استئناف الخط الملاحي «إيفر غرين» (EVER GREEN) عبور القناة، بعد توقف دام نحو 3 سنوات منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، في خطوة تعزز مؤشرات تعافي حركة الملاحة عبر الممر الملاحي المصري، وعودة بعض خطوط الشحن العالمية إلى مساراتها التقليدية بين آسيا وأوروبا.



القناة شهدت، اليوم الأحد، عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER EON» التابعة للخط الملاحي للمرة الأولى، ضمن قافلة الشمال، في رحلتها من هولندا إلى سنغافورة. ويبلغ طول السفينة 369 متراً وعرضها 53.6 متراً، بحمولة كلية تصل إلى 185 ألف طن، وطاقة استيعابية تبلغ 16 ألفاً و556 حاوية مكافئة.



وتعمل السفينة ضمن الخدمة الملاحية التي تربط الموانئ الرئيسية في الشرق الأقصى بشمال غرب أوروبا. وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الخط الملاحي يعتزم استئناف مزيد من رحلاته عبر القناة خلال الفترة المقبلة.



عودة 6 خطوط ملاحية كبرى

ربيع اعتبر عودة "EVER GREEN" مؤشراً إيجابياً على عودة حركة التجارة العالمية إلى مسارها المعتاد بين الشرق والغرب، وأن الهيئة استعادت خدمات ملاحية تابعة لست من كبرى شركات الشحن العالمية، هي «CMA CGM» و«Maersk» و«MSC» و«Hapag-Lloyd» و«COSCO» و«EVER GREEN».



شكل عودة هذه الخطوط خطوة مهمة في جهود قناة السويس لاستعادة حركة الملاحة، التي شهدت تراجعاً حاداً منذ أواخر عام 2023، مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما دفع شركات شحن عالمية إلى تغيير مسارات رحلاتها بعيداً عن القناة، والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، رغم ما يترتب على ذلك من زيادة في مدة الرحلات وتكاليف التشغيل.



إيرادات القناة تستهدف 6.6 مليارات دولار

تتزامن عودة الخطوط الملاحية مع تحسن إيرادات قناة السويس، إذ رفع رئيس الهيئة الإيرادات المستهدفة لعام 2026 إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 6.2 مليارات دولار، فيما تستهدف الهيئة تحقيق إيرادات بقيمة 7.6 مليارات دولار في عام 2027.



وتمتد خطط الهيئة لزيادة الإيرادات إلى 10.3 مليارات دولار في عام 2029، وصولاً إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق تصريحات ربيع خلال نوفمبر الجاري. وتستند هذه المستهدفات إلى التعافي التدريجي لحركة الملاحة، وتحسن أعداد السفن وحجم الحمولات العابرة للقناة.



سجلت قناة السويس إيرادات بلغت 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، بارتفاع 94% على أساس سنوي، مع عبور 1490 سفينة بحمولات صافية بلغت 88 مليون طن، مقارنة بعبور 1128 سفينة بحمولات صافية بلغت 47 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي، وفق تصريحات رئيس الهيئة.



تعرضت قناة السويس لواحدة من أكبر الصدمات في تاريخها الحديث منذ أواخر عام 2023، بعدما دفعت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب شركات الشحن العالمية إلى تجنب المنطقة، وتحويل مسارات رحلاتها بعيداً عن القناة، عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الأفريقية.



وانعكست هذه الاضطرابات مباشرة على إيرادات القناة، التي هبطت إلى نحو 4 مليارات دولار في عام 2024، مقارنة بـ10.25 مليارات دولار في 2023، بانخفاض يقارب 61%. كما تراجع عدد السفن العابرة إلى 13 ألفاً و213 سفينة خلال 2024، مقابل أكثر من 26 ألف سفينة في العام السابق.



وبدأت الإيرادات تتعافى تدريجياً مع عودة بعض السفن والخدمات الملاحية، لتصل إلى نحو 4.67 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة 23% على أساس سنوي.

وارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 10%، فيما زادت الحمولات الصافية 22%، وفق تصريحات رئيس الهيئة في يونيو الماضي.



ورغم هذا التحسن، لا تزال القناة تسعى إلى استعادة مستويات إيراداتها السابقة، وسط استمرار ارتباط وتيرة التعافي بعودة الرحلات المنتظمة لشركات الشحن الكبرى، واستقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب خلال الفترة المقبلة.