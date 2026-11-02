«ميرسك» للشحن تستأنف «خدمة أخرى» عبر قناة السويس

قالت مجموعة ميرسك ‌للشحن، ​الاثنين، إن خدمة أخرى من خدماتها المشتركة للحاويات مع شركة هاباج-لويد ستستأنف رحلاتها عبر ⁠قناة السويس، في إطار عودتهما التدريجية إلى استخدام الطريق المختصر بين آسيا وأوروبا. وقالت ميرسك في بيان ‌إن خدمة (إم.إي1) التي تربط الهند بأوروبا ‌ستبحر الآن عبر ‌مسار قناة ‌السويس بدلاً من اتخاذ المسار الأطول ​بكثير حول ‌أفريقيا.

و​تخلت معظم شركات ⁠الشحن عن ممر التجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة ​السويس ⁠في ⁠أواخر عام 2023 عقب هجمات شنها الحوثيون ⁠في البحر الأحمر.

وأضافت الشركة: «ستواصل ميرسك وهاباج-لويد مراقبة الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط عن كثب، وستظل ‌أي تغييرات في الخدمات ضمن إطار ​تعاون جيميناي (القائم بين الشركتين) مرهونة ببقاء الاستقرار في منطقة البحر الأحمر».