مصر تطلق تجريبياً منصة «مصري بالخارج» للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية عبر تطبيق «مصري بالخارج»، بهدف تسهيل معاملات المصريين المقيمين خارج البلاد، وتمكينهم من تقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها إلكترونياً.

وتشمل المرحلة التجريبية 17 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية في عدد من الدول والمدن، من بينها أبوظبي والمنامة والدوحة، إلى جانب براغ وبرلين وهامبورج وفرانكفورت وروما وبروكسل ومرسيليا، فضلاً عن هيوستن ولوس أنجلوس وشيكاغو، والرباط وبريتوريا وسيدني وملبورن. وتعتزم الوزارة توسيع نطاق إتاحة التطبيق تدريجياً ليشمل مزيداً من السفارات والقنصليات.

ويتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الخدمات والمعلومات القنصلية، تشمل تجديد جوازات السفر، وإضافة الأبناء وإدارة بيانات أفراد الأسرة، ومتابعة الطلبات والإشعارات المتعلقة بها، فضلاً عن الاطلاع على الرسوم ومواعيد العمل وأخبار البعثات. كما يوفر الأسئلة الشائعة ووسائل التواصل وإمكانية تقديم الشكاوى والمقترحات، وفقاً للخدمات المتاحة لدى كل بعثة.

ويمكن للمصريين بالخارج تحميل التطبيق عبر متجري «آب ستور» و«جوجل بلاي»، أو زيارة المنصة الرسمية عبر الرابط: https://cs.mfa.gov.eg/ar/QAT/home، ثم اختيار البعثة القنصلية المعنية والتحقق من الخدمات المتاحة ضمن المرحلة التجريبية.

وتخطط الوزارة لإضافة خدمات جديدة خلال المرحلة المقبلة، من بينها مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم المعلومات والإرشادات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات والمتطلبات القنصلية.

ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتيسير معاملاتهم الرسمية، ورفع كفاءة الخدمات القنصلية وجودتها من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكامل مع المنصات الرقمية الحكومية الأخرى.