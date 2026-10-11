بنك القاهرة يعتزم طرح 30 % من أسهمه في البورصة المصرية

يعتزم بنك القاهرة طرح 30 % من رأسماله في البورصة المصرية، من خلال طرح عام أولي يتضمن شريحتين، إحداهما خاصة للمستثمرين المؤهلين في مصر والخارج، والأخرى عامة للمستثمرين الأفراد في السوق المصرية، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة البنك وتوسع قاعدة مساهميه.

وأوضح البنك، في بيان الأحد، أن بنك مصر، بصفته المساهم البائع، سيحتفظ بملكية الأسهم المتبقية بعد إتمام الطرح، وفقاً للنسبة المعلنة، مشيراً إلى أن تنفيذ العملية يرتبط باستيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة، بما يشمل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب موافقات البورصة المصرية.

وفي إطار الاستعدادات، عيّن بنك القاهرة شركة «سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديراً رئيسياً للطرح ومنسقاً دولياً، كما عيّن شركة «إي إف جي هيرميس» لترويج وتغطية الاكتتاب مديراً للطرح ومنسقاً دولياً.

ويتولى مكتب «بيكر مكنزي» تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانونين الأمريكي والإنجليزي لبنك القاهرة وبنك مصر، فيما يتولى مكتب «حلمي وحمزة وشركاه»، عضو شبكة «بيكر مكنزي إنترناشيونال»، تقديم الاستشارات المتعلقة بالقانون المصري.

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: إن طرح أسهم البنك في البورصة المصرية يمثل محطة بارزة في مسيرته، مؤكداً أن البنك بنى قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر.

وأضاف أن البنك يعتمد نموذج أعمال يستهدف تحقيق هوامش ربحية مجزية، وإدارة المخاطر والمحافظ بصورة منضبطة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وأعرب أباظة عن تطلعه إلى انضمام مستثمرين جدد إلى قاعدة مساهمي البنك، والتواصل مع المستثمرين مع بدء مرحلة جديدة من تطوره باعتباره مؤسسة مدرجة في البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يستقطب الطرح اهتمام المستثمرين في ضوء مكانة بنك القاهرة في القطاع المصرفي المصري واتساع قاعدة عملائه، فيما ستتحدد جاذبية الاكتتاب وفقاً للسعر النهائي للأسهم، ومستويات الطلب، وظروف السوق عند التنفيذ.