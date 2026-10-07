العراق.. البنك المركزي يحدد سعر صرف الدينار عند 1520 للدولار





حدد البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار عند 1520 مقابل الدولار للجمهور.

وجاء في كتاب البنك المركزي العراقي الموجه إلى المصارف المجازة كافة، و شركات الدفع الإلكتروني المجازة كافة ، وشركات الصرافة :

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المرقمة الثانية والعشرين بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، والمتضمن تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وبما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة، واستنادا إلى احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة المعدل 2004 المعدل، تقرر اعتماد أسعار الصرف كما يلي:

1. سعر شراء الدولار الأمريكي من وزارة المالية: (1500) دينار لكل دولار.

2. سعر بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف: (1510) دينار لكل دولار.

3. سعر بيع الدولار الأمريكي للجمهور: (1520) دينار لكل دولار.

وأضاف أنه في ضوء ذلك، يتعين على مؤسساتكم كافة اعتماد الأسعار أعلاه في معاملاتها واتخاذ ما يلزم لتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة، وإبلاغ الفروع والوحدات المختصة للعمل بموجبها، كما يتعين إيقاف العمل بالسعر السابق، واعتماد السعر الجديد اعتبارًا من بدء يوم عمل 7تشرين الأول 2026.