روسيا ومصر تبحثان تبسيط إجراءات التجارة المتبادلة

بحث نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي رومان تشيكوشوف ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد سبل تبسيط إجراءات التجارة المتبادلة، حسبما أفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان.

وذكرت الوزارة: "بحث رومان تشيكوشوف ومحمد فريد القضايا المتعلقة بتبسيط إجراءات التجارة المتبادلة، بما في ذلك إمكانات استخدام إدارة الوثائق إلكترونيًا في العمليات العابرة للحدود وتطوير مسارات لوجستية جديدة"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشار تشيكوشوف إلى أن التقنيات الصناعية الروسية تحظى بطلب في الخارج، بما في ذلك في مصر.

ونقل البيان عن تشيكوشوف قوله: "نرى أن التقنيات الصناعية الروسية تحظى بطلب في الدول الأجنبية، وفي مصر على وجه الخصوص. ونطاق القطاعات واسع جدًا: الهندسة الميكانيكية، وتصنيع المروحيات، وصناعة السيارات، والمعدات الطبية، والتعبئة والتغليف، والروبوتات الصناعية، وغيرها الكثير. وهذا يدل على قدرتها التنافسية العالية".





