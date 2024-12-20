المفوضية الأوروبية تقدم قرضاً لمصر بمليار يورو في إطار اتفاق الهجرة

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (040ر1 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق للحد من الهجرة تم إبرامه في يونيو الماضي.

وبحسب المفوضية، تستثمر مصر قرض التكتل في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان لها، إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية" ، كجزء من شراكة استراتيجية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس ، إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".

يشار إلى أن مصر، التي تستضيف ما يقدر بنحو 9 ملايين لاجئ ومهاجر، تأثرت بالحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المجاور.

وتعاني مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 105 ملايين نسمة، من أزمة اقتصادية، ومن بينها أزمة العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم.