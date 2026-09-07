النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف ​من اضطراب طويل في الإمدادات

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين مع تصاعد المخاوف ​من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات ‌المتبادلة بين ​الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.54 بالمئة إلى 96.80 دولارا للبرميل بحلول الساعة 23:54 بتوقيت جرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 92.14 دولارا للبرميل. وكان خام ⁠برنت صعد 7.8 بالمئة الأسبوع الماضي، فيما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 10 بالمئة، بعد استئناف الولايات المتحدة وإيران هجماتهما، ما أدى إلى انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر ‌عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت يوم السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج قرب ‌المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.

وقالت شركة ماريسكس المتخصصة في المعلومات البحرية إن الهجمات التي ​وقعت يوم السبت ‌تمثل "تصعيدا كبيرا في ​الصراع البحري".

وأضافت "باتت الناقلات التجارية تُستخدم عمدا ⁠الآن كأدوات للضغط الاقتصادي المتبادل، ما يضعف بصورة كبيرة التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري".

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة كبلر اليوم الاثنين أن المتوسط ​اليومي لعبور ⁠سفن السلع الأولية ⁠من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة الماضية وهو أدنى مستوى منذ مايو.

وقال تحالف أوبك+ إنه قرر الإبقاء على سياسته لإنتاج ⁠النفط دون تغيير لشهر أكتوبر خلال اجتماع عقده أمس الأحد، وذلك في وقت يتعين فيه على التحالف الاتفاق على حصص جديدة قبل تحديد خطواته التالية بشأن الإنتاج.