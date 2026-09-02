مصر تقر تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الحكومة المصرية تسهيلات إجرائية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تشمل منح المستثمر بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس مشروعه والحصول على التراخيص اللازمة.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإجراء يستهدف المشروعات التي تتطلب تراخيص وموافقات، ومنها المصانع والأنشطة الاستراتيجية، بهدف تسريع تأسيسها، موضحة أن المستثمر يحصل على بطاقة ضريبية لمدة خمس سنوات بعد استيفاء المستندات المطلوبة، فيما تحصل الأنشطة التجارية والخدمية المستوفية للمستندات مباشرة على البطاقة لمدة خمس سنوات.