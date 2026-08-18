توقعات بأن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير



توقع خبراء شاركوا في ​استطلاع أجرته رويترز أن يبقي البنك المركزي ‌المصري على ​أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي ، إذ ينتظر صناع السياسات استئناف التضخم اتجاهه النزولي قبل خفض تكاليف الاقتراض مجدداً.

وتوقع جميع الخبراء الذين استطلعت رويترز آراءهم ⁠وعددهم 13 أن يثبت البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس وهو ما يطيل أمد فترة توقف عن ‌تغيير أسعار الفائدة بدأت في وقت ‌سابق من العام بعد دورة تيسير نقدي مطولة.

وأظهرت ‌التوقعات إجماعاً كاملاً، ‌ما يؤكد قناعة الأسواق بأن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون ​تغيير.

⁠الضغوط التضخمية

وقال دانيال ‌ريتشاردز من ​بنك الإمارات دبي الوطني إنه ⁠رغم تسارع التضخم السنوي في المدن خلال يوليو فقد أظهرت الأرقام الشهرية وجود قدر ضئيل ​من ⁠الضغوط التضخمية ⁠الجديدة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي ذروته في أغسطس قبل أن يتراجع بعد ⁠ذلك، ما يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام قبل استئناف التيسير النقدي في 2027.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% في يوليو من 14.3% في يونيو.

وقال ريتشاردز إن ​مصر رفعت أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بمتوسط 12% الشهر الماضي، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك في قراءة أغسطس.