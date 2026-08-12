18.5 مليون دولار صفقة "صان مصر" لحقول الزبير العراقية

فازت شركة "صان مصر" بمناقصة توريد المعدات الكهربائية لحقول الزبير النفطية بالعراق بقيمة تعاقدية 18.5 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية للتوسع الخارجي لشركات قطاع البترول المصري وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضافت أن شركة مصر للصيانة (صان مصر) حققت إنجازاً جديداً بفوزها بالمناقصة الدولية التي طرحتها شركة إيني الإيطالية بحقول الزبير في العراق، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من الشركات المتخصصة.

وأشارت إلى أن إجمالي القيمة التعاقدية للعقد يبلغ نحو 18.6 مليون دولار، ويشمل توريد مجموعة واسعة من المعدات والمكونات الكهربائية اللازمة للوحدات الإنتاجية ومحطات الكهرباء في حقول الزبير بمحافظة البصرة، بما في ذلك معدات الجهد المتوسط والجهد المنخفض، ومعدات لوحات التوزيع ومراكز التحكم في المحركات، وغيرها من المكونات الكهربائية المرتبطة بمختلف منشآت ومرافق المشروع.

ويأتي هذا التعاقد تأكيداً لما تتمتع به "صان مصر" من قدرات وإمكانات فنية في مجال خدمات مشروعات الطاقة والصيانة المتخصصة وقدرتها على تلبية احتياجات المشروعات الكبرى وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والجودة، كما يعكس الفوز بالمناقصة قدرة الشركة على توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.