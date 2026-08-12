قال وزير ‌البترول ​والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، اليوم الأربعاء، إن مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في ⁠14 منطقة جديدة أمام الشركات العالمية والمصرية.

وأضاف أن هذه الخطوة "تستهدف جذب المزيد ‌من الاستثمارات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات ‌الخطة الخمسية لزيادة معدلاته".

وتشمل المزايدة التي ‌فتح باب التقدم ‌لها، أمس الثلاثاء، ‌8 مناطق تابعة للشركة المصرية القابضة ​للغازات الطبيعية (إيجاس) ‌في ​البحر المتوسط ودلتا النيل ⁠وشمال سيناء.

ومن المقرر إغلاق باب التقدم ​لها في ⁠11 ⁠ديسمبر 2026 الساعة الثانية عشرة ظهراً ⁠بتوقيت القاهرة.

وتشمل أيضاً 6 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية ومن ‌المقرر إغلاق باب التقدم لها في 11 ​نوفمبر الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة.



