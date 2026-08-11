تهافت على شراء أسهم «يونيتري» الصينية للروبوتات

بدأت شركة صناعة أنظمة الإنسان الآلي (الروبوت) الصينية يونيتري روبوتيكس أمس، الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق الابتكار العلمي والتكنولوجي «ستار ماركت» ببورصة شنغهاي للأوراق المالية، بعد أن أظهرت الاستفسارات عن سعر الطرح إلى طلب قوي من المستثمرين على السهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الشركة الموجود مقرها في مدينة هانجشو الصينية تطرح حوالي 44.44 مليون سهم من أسهمها للبيع بسعر 150.80 يوان (22 دولاراً) للسهم الواحد بما يمثل حوالي 10% من إجمالي أسهمها.

ومن المتوقع وصول قيمة الطرح العام الأولي إلى حوالي 6.10 مليارات يوان. وبعد استبعاد العروض غير الصالحة وأعلى سعر للاكتتابات المقترحة، بلغ إجمالي حجم الاكتتاب 71.463 مليار سهم، أي ما يعادل 2760.64 مثل حجم الطرح الأولي قبل تعديله وفقاً للتوزيع الاستراتيجي.