ارتفاع معظم بورصات الخليج مع إحجام ترامب عن شن ضربة جديدة على إيران

ارتفعت معظم بورصات الخليج في مستهل تعاملات اليوم ​الاثنين، بعدما أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربة ‌جديدة ​محتملة على إيران، مما دعم الآمال في التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي مؤشر على تراجع حدة التوتر، قال ترامب في وقت متأخر من يوم السبت على منصة تروث سوشال إن إيران ودولا أخرى في ⁠الشرق الأوسط طلبت مزيدا من الوقت لإبرام اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز على الفور وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي واحدا بالمئة، مع ‌صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.2 بالمئة.

وتتلقى بورصات دول الخليج دعما من ‌نتائج الأعمال القوية للبنوك ونمو القطاعات غير النفطية وبقاء ‌أسعار النفط عند مستويات جيدة، إضافة إلى آمال اتباع ‌سياسة نقدية تميل بشكل ‌أكبر للتيسير النقدي في الولايات المتحدة.

لكن رانيا جول محللة الأسواق لدى (إكس.إس دوت كوم) ​لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ‌أفريقيا قالت ​إنه لا يزال من المبكر ⁠للغاية اعتبار ذلك مؤشرا على دخول السوق في موجة صعود مستدامة.

وأضافت رانيا أن استمرار الاتجاه الصعودي سيعتمد على استمرار تدفقات ​رأس ⁠المال الأجنبي ونتائج ⁠الأعمال القوية وزيادة أحجام التداول والاستقرار الجيوسياسي. وأشارت إلى أنه إذا لم تمض الأمور في هذا الاتجاه فربما يكون هذا ⁠الارتفاع قصير الأمد.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض البنك السعودي الأول ثلاثة بالمئة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.65 دولار أو 5.29 بالمئة إلى 83.28 دولار بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات ‌شحن اليوم الاثنين أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب قادمتين ​من البحر الأحمر مطلع الأسبوع، وتباطأت حركة المرور في مضيق هرمز عقب تقارير عن هجمات على ناقلات.

وارتفع المؤشر الرئيسي في قطر 0.2 بالمئة مع صعود سهم شركة الاتصالات أريدُ ​1.2 بالمئة.