شيفرون توقع غداً مذكرات تفاهم مع العراق بشأن حقلي غرب القرنة 2 والنصيرية النفطيين

​قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة شيفرون ‌للنفط ​أن الشركة ستوقع مذكرات تفاهم غدا الجمعة مع الحكومة العراقية لتعزيز مصالحها في حقلي غرب القرنة 2 والناصرية النفطيين.

وأضاف المسؤول التنفيذي أن الشركة الأمريكية العملاقة تواصل أيضا ⁠محادثاتها مع بغداد لإعداد دراسات فنية وتقييم مسارات محتملة لخطوط الأنابيب لنقل النفط الخام خارج العراق وتجاوز مضيق هرمز.

وزار ‌رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو أيار الماضي، مقر شركة ‌شيفرون في هيوستن اليوم الخميس، ضمن ‌زيارة رسمية للولايات المتحدة استغرقت خمسة أيام، ‌تضمنت لقاء مع ‌الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء.

وتسعى الحكومة العراقية، خلال زيارته هذا ​الأسبوع، إلى ‌تعزيز شراكاتها مع ​الولايات المتحدة بهدف زيادة ⁠إنتاجها النفطي. وكانت شيفرون بدأت في فبراير شباط الماضي مفاوضات حصرية مع العراق ​بشأن حقل ⁠غرب القرنة ⁠2، أحد أكبر حقول النفط في العالم، والذي ينتج حاليا نحو 460 ألف برميل ⁠يوميا.

وقال مسؤول تنفيذي رفيع المستوى إن الاتفاق المبدئي الذي سيوقع غدا الجمعة سيسهم في تطوير الشروط التجارية، وسيساعد في التوصل إلى اتفاق نهائي يسمح لشركة شيفرون بإدارة ‌الحقل.

وكانت شيفرون والعراق وقعا اتفاقا مبدئيا في أغسطس ​آب الماضي لتطوير مشروع حقل الناصرية النفطي، الذي يتألف من أربعة قطاعات استكشافية، بالإضافة إلى تطوير حقول نفطية أخرى منتجة.