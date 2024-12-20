البنوك الخليجية المركزية تخفض أسعار الفائدة 0.25 - 0.30%

خفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية، بنحو 25 - 30 نقطة مئوية، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وخفضت الإمارات سعر الفائدة على تسهيل الودائع لليلة واحدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.40 بالمئة. كما أبقى المركزي الإماراتي على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

كما خفضت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما إلى خمسة بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب.

ونجحت معظم اقتصادات منطقة الخليج في حماية نفسها إلى حد كبير من معدلات التضخم المرتفعة في أماكن أخرى، ونفذت خططاً طموحة لتنويع الاقتصاد لتعزيز النمو غير النفطي.

وفي قطر، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 30 نقطة أساس، في حين خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة.

وقال بنك الكويت المركزي في بيان إنه «انتهج مساراً متدرجاً ومتوازناً في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام»، مشيراً إلى أنه خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 4 بالمئة اعتباراً من 19 سبتمبر الماضي.