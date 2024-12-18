قطر ترفع سعر خام الشاهين لشهر فبراير

قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن قطر للطاقة حددت سعر خام الشاهين للتحميل في فبراير بعلاوة 1.05 دولار للبرميل فوق أسعار دبي.

ويرتفع السعر 0.32 دولار للبرميل عن علاوة 0.73 دولار للبرميل حددتها لشحنات يناير .

وقالت المصادر إن قطر باعت شحنتين من خام الشاهين لشركة جلينكور، وشحنة واحدة لشركة توتسا بعلاوة تتراوح بين 0.9 و1.05 دولار للبرميل فوق أسعار دبي.

وأضافت المصادر أن قطر باعت أيضا شحنة من خامها البحري بعلاوة 0.3 دولار للبرميل فوق أسعار دبي وأخرى من خامها البري بعلاوة 0.1 دولار للبرميل فوق أسعار دبي لشركة بي.تي.تي.

وتبلغ جميع الشحنات 500 ألف برميل.