ديون موريتانيا تتجاوز 4 مليارات يورو في 2024

أفادت وزارة المالية بموريتانيا بأن إجمالي الدين العام للبلاد بلغ 177 مليار أوقية جديدة (قرابة 4 مليارات ومئتان وسبعة وأربعون مليوناً وتسعمئة وستين ألف يورو).

وذكرت نشرة لوازرة المالية اليوم الاثنين، أن الدين العام بلغ في 30 يونيو 2024 نسبة 3ر40% من الناتج المحلي، فيما يمثل الدين الخارجي 05ر84% من إجمالي الدين العام، وفي معظمه دين بالدولار الأمريكي.

وأوضحت الوازرة أن الدين الداخلي يتوزّع إلى ديون للدولة مقابل أذونات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية، ويبلغ مجموعها 66ر13 مليار أوقية جديدة (نحو ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليون يورو) ودين للبنك المركزي الموريتاني على الدولة بقيمة 31ر16 مليار أوقية جديدة (نحو ثلاثمائة وأربعة وثمانين مليون يورو).



