الذهب يتراجع والنفط يرتفع

تراجعت أسعار الذهب وارتفعت أسعار النفط، أمس، مع تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.03 % إلى 4045.95 دولاراً للأوقية (الأونصة).
كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس. وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عقب الهجمات.
وينظر عادة إلى الذهب على أنه ملاذ آمن، لكن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب أثار مخاوف من التضخم وزيادة الفائدة، ما يؤثر سلباً على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً، وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.21 % إلى 58.4467 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.88 % إلى 1584 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.07 % إلى 1208.28 دولارات.