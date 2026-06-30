الذهب يتراجع والنفط يرتفع

تراجعت ​أسعار الذهب وارتفعت أسعار النفط، أمس، مع تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة ​وإيران، ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.03 % إلى 4045.95 دولاراً للأوقية (الأونصة).

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم أغسطس. وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لخام ​برنت عقب الهجمات.

وينظر عادة ⁠إلى الذهب على أنه ملاذ آمن، لكن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب أثار مخاوف من التضخم وزيادة ​الفائدة، ما ⁠يؤثر سلباً على ⁠المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً، و​هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.21 % إلى 58.4467 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.88 % إلى 1584 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.07 % إلى 1208.28 دولارات.