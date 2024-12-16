تراجع الأسهم السعودية والعمانية وصعود القطرية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض أمس مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وتقترب احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي في 17 و18 ديسمبر من 97 %، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وهبط المؤشر القياسي السعودي للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق على انخفاض 0.3 % مع تراجع معظم القطاعات.

وتراجع سهم بنك الرياض 2.1 % وسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 0.7 %. ووافقت شركة دار جلوبال، الذراع الدولية للشركة المدرجة في بورصة لندن، على عدد من الصفقات مع مؤسسة ترامب، بما في ذلك خطط لبناء برجين يحملان اسم الرئيس الأمريكي المنتخب في جدة ودبي.

وهبط المؤشر القياسي في سلطنة عمان 0.7 % مع تسجيل جميع الأسهم المدرجة عليه خسائر. وانخفض سهم بنك ظفار 4.7 % وسهم شركة فولتامب للطاقة تسعة %. وأنهى سهم أوكيو للصناعات الأساسية التعاملات على انخفاض 3.6%. وواصل المؤشر القياسي في قطر المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي وارتفع 0.1 %.