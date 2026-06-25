بورصة مسقط تسرّع التحديث المالي بإطلاق الصناديق المتداولة والمشتقات

تتجه بورصة مسقط إلى مرحلة جديدة من التطور المالي عبر الاستعداد لإدراج صناديق المؤشرات المتداولة خلال العام الجاري، وإطلاق أول سوق للمشتقات المالية في سلطنة عُمان خلال عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز عمق السوق وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أن البورصة استكملت جاهزيتها الفنية لإطلاق الصناديق المتداولة، فيما تم التعاقد على نظام خاص بتداول المشتقات المالية بانتظار استكمال الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة قبل تدشين السوق الجديدة العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لتطوير المنتجات المالية في السوق العُمانية، تشمل كذلك تفعيل آليات البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية، بما يرفع كفاءة السوق ويعزز جاذبيتها للمؤسسات الاستثمارية.

وفي موازاة ذلك، تواصل البورصة توسيع حضورها الإقليمي عبر منصة تبادل، إذ من المتوقع ربط السوق العُمانية مع بورصة كازاخستان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يمنح المستثمرين العُمانيين إمكانية الوصول إلى السوق الكازاخية من خلال شركات الوساطة المحلية مع تنفيذ عمليات التسوية داخل السلطنة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الربط مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، بما يعزز التكامل بين أسواق المنطقة ويزيد من فرص الاستثمار العابر للحدود.

وعلى صعيد الطروحات، تترقب السوق تنفيذ طرح ثانوي لأسهم أسياد للنقل البحري خلال العام الجاري، إلى جانب إدراج أسهم الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو) خلال الأسبوعين المقبلين، عقب طرح 25% من رأسمال الشركة في اكتتاب عام استهدف جمع نحو 261 مليون ريال عُماني.

وتعكس هذه التحركات المتسارعة سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز مكانة سوقها المالية وتهيئتها للترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية ويرفع مستويات السيولة والتنافسية في السنوات المقبلة.