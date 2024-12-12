تباين أداء البورصات العربية.. وسوق دبي فوق 4800 نقطة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية، على ارتفاع، الخميس، تماشياً مع صعود الأسهم العالمية بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي على السياسة النقدية في بعض الدول العربية، نظراً لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وعوض المؤشر القياسي في دبي خسائر سجلها في وقت مبكر اليوم ليغلق مرتفعاً 0.3 بالمئة لتجاوز مستوى 4800 نقطة مجدداً، مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات. وصعد سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني واحداً بالمئة.

وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.1 بالمئة مواصلاً المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مع صعود سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.9 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 بالمئة.

وواصل المؤشر القياسي في قطر المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق على ارتفاع 0.2 بالمئة مع تسجيل مكاسب في جميع القطاعات تقريباً. وارتفع سهم بنك الدوحة 1.8 بالمئة وسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات 0.9 بالمئة.

لكن المؤشر القياسي في البورصة السعودية خالف الاتجاه وانخفض 0.4 بالمئة مواصلاً الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي. وهبط سهم مصرف الراجحي، 1.2 بالمئة، كما تراجع سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة مع تسجيل مكاسب في معظم القطاعات. وصعد سهم جي.بي أوتو للسيارات 4.4 بالمئة وسهم البنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025 عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

وتراجعت بورصة البحرين 0.3 بالمئة لتغلق عند 2006 نقطة.

وارتفعت بورصة سلطنة عمان 0.6 بالمئة مسجلة 4546 نقطة.

وأغلقت بورصة الكويت على ارتفاع 0.1 بالمئة إلى 7860 نقطة.