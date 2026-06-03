الكويت تتوقع عودة 70% من الإنتاج خلال 8 أسابيع من فتح مضيق هرمز

أكد ​الشيخ خالد أحمد الصباح، العضو المنتدب ‌للتسويق ​العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأربعاء، أن بإمكان الكويت استعادة ما يقارب 70 بالمئة من مستويات إنتاجها النفطي الطبيعية خلال فترة تتراوح بين ⁠ستة وثمانية أسابيع بعد إعادة فتح مضيق هرمز الذي تسببت حرب إيران بإغلاقه.

وقال خلال مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط الذي ‌تنظمه "ستاندرد اند بورز جلوبال إنرجي" إن الثلاثين بالمئة المتبقية ستستغرق نحو شهر إضافي.

وتتوقع ‌مؤسسة البترول الكويتية أيضاً أن ‌تعود مصافيها إلى مستويات الإنتاج الطبيعية ‌في غضون ما ‌بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وقالت توريل بوسوني ‌رئيسة قسم النفط في وكالة الطاقة الدولية إن ​التعافي ربما يستغرق ما بين ستة وثمانية شهور في أفضل الأحوال، في حال التوصل إلى اتفاق.



