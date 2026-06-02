«ألبا» البحرينية تعتزم شراء مصهر ألمنيوم فرنسي في صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار

قالت ​شركة ألومنيوم البحرين «ألبا»، اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت ​على الاستحواذ على شركة ألمنيوم دونكيرك، أكبر مصهر للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.2 مليار دولار.

وستمنح ⁠هذه الصفقة «ألبا» الملكية الكاملة لمصهر الألمنيوم الفرنسي الكائن بالقرب من دونكيرك.

وفي الوقت ‌نفسه من المقرر أن يستحوذ بنك الاستثمار الفرنسي المدعوم من ‌الدولة بي.بي.آي فرانس على ستة ‌في المئة مقابل 100 مليون يورو (116.5 ‌مليون دولار).

وقالت ‌«ألبا»، إن عملية الاستحواذ «سيتم تمويلها بالكامل ​من خلال تحالف من ​البنوك الشريكة لألبا».

وسيحصل بي.بي.آي ⁠فرانس على مقعد في مجلس إدارة الشركة القابضة لألمنيوم دونكيرك.

ينتج ​مصهر ⁠ألمنيوم ⁠دونكيرك نحو 300 ألف طن من الألمنيوم سنوياً.

وتم الكشف ⁠عن الاتفاق إلى جانب مذكرة تفاهم مع بي.بي.آي فرانس تم توقيعها في باريس على هامش مؤتمر «اختر فرنسا».

ودخلت «ألبا» في مفاوضات حصرية في وقت سابق ​من العام الجاري للاستحواذ على المصهر من صندوق الاستثمار الأمريكي «أمريكان إندستريال بارتنرز».