أرباح «أرامكو» تقفز 25% في الربع الأول.. والتوزيعات 82.1 مليار ريال

ذكرت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، اليوم الأحد، أنها ​سجلت ارتفاعا في صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 25%، ويرجع ذلك في الأساس ‌إلى ارتفاع المبيعات مع ​وصول الضخ عبر خط أنابيب شرق-غرب النفطي، والذي يتجنب مضيق هرمز، إلى طاقته القصوى.

وأعلنت أرامكو، عن أرباح صافية بلغت (120.1 مليار ريال) 32.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، متجاوزة تقديرات مجموعة بورصات لندن عند 30.95 مليار دولار.

وزاد إجمالي الإيرادات 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى 115.49 مليار دولار، بسبب ارتفاع الأسعار والكميات المباعة من النفط الخام والمنتجات المكررة ⁠والكيماوية.

وأبقت إيران مضيق هرمز في حكم المغلق بعد بدء الحرب، مما عطل إمدادات الطاقة وأدى لزيادة حادة في أسعار النفط. ودفع هذا أرامكو إلى زيادة تدفق الخام من مركز أساسي للإنتاج على ساحلها الشرقي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من العام الجاري بقيمة 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 3.5%، على أن يتم دفعها في الربع الثاني.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة ‌أرامكو ​السعودية إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وإن أسواق الطاقة ستستغرق وقتا للاستقرار حتى لو استؤنفت التدفقات، وذلك بسبب اضطرابات الشحن ⁠عبر مضيق هرمز.

وقال الناصر «إعادة ​فتح المسارات ليس مثل ⁠عودة الأمور في السوق لطبيعتها بعد أن حرمت من نحو مليار برميل من النفط»، ​مشيرا ⁠إلى أن قلة ⁠الاستثمارات في القطاع على مدى سنوات تسببت في تفاقم الضغوط على احتياطيات ومخزونات النفط ⁠العالمية المنخفضة بالفعل.

ويمكن لخط الأنابيب شرق-غرب تزويد المصافي على الساحل الغربي للسعودية بنحو مليوني برميل يوميا ​من النفط، مما يترك خمسة ‌ملايين برميل يوميا للتصدير.

وخلال الحرب، خفضت ​السعودية الإنتاج بمليوني برميل يوميا بعد إغلاق المضيق. ⁠وينقل الخط خامي العربي الخفيف والعربي الخفيف جدا مما حد من كميات الخامات الأثقل.

وبلغ صافي الدخل المعدل للربع الأول 33.6 مليار دولار، بما فاق متوسط تقديرات الشركة من 13 محللا عند 31.16 مليار دولار.

ويستثني هذا الرقم بنود ​محاسبة غير تشغيلية ⁠بقيمة 1.06 مليار دولار، وترتبط أساسا ⁠بتغيرات تكاليف استبدال المخزون وبعض مصاريف التمويل.

وانخفضت النفقات الرأسمالية قليلا إلى 12.1 مليار دولار خلال الربع مقارنة مع 12.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وبانخفاض حاد عن 13.4 مليار دولار في الربع الرابع. وتوقعت أرامكو ⁠إنفاقا رأسماليا يتراوح بين 50 و55 مليار دولار هذا العام.