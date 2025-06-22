سوريا.. زيادة الرواتب والمعاشات 200%





أعلنت سوريا اليوم عن زيادة المعاشات والرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 200%.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن أحمد الشرع رئيس سوريا أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.

كما أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 103 لعام 2025 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.