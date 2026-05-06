بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الباقات وكروت الشحن في مصر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 15% مع طرح باقات منخفضة جديدة تبدأ من 150 جنيه للإنترنت الأرضي و5 جنيه للمحمول، وإتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً حتى بعد انتهاء الباقة مع تثبيت أسعار المكالمات وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون زيادة.

وقال إن القرار يستهدف دعم استثمارات الشركات وتحسين جودة الشبكات في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وزيادة استخدام الإنترنت بنسبة 36% خلال عام

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن عدم وجود أي زيادة في أسعار كروت الشحن، وتأتي الأسعار الحالية لكروت الفكة على النحو التالي:

الكارت فئة 13 جنيهًا، ويعطى رصيد 9.1 جنيه.

الكارت فئة 16.5 جنيه ويعطى رصيد 11.55 جنيه.

الكارت فئة 19.5 جنيه ويعطى رصيد 13.65 جنيه.

الكارت فئة 26 جنيه ويعطى رصيد 18.2 جنيه.

كما شملت التعديلات أسعار كروت الشحن الكبيرة، إذ ارتفع كارت الشحن بقيمة 100 جنيه إلى 115 جنيهًا، مع رصيد فعلي 70 جنيهًا، فيما سجل كارت 200 جنيه سعرًا جديدًا عند 230 جنيهًا برصيد 140 جنيهًا، وارتفع كارت 300 جنيه إلى 345 جنيهًا برصيد 210 جنيهات.