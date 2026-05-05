العراق يعرض خصومات نفطية كبيرة للمشترين العابرين من هرمز

عرض العراق على المشترين بعقود ​طويلة الأجل خام البصرة المخصص للشحن في شهر مايو ‌بخصومات ​كبيرة للتحميل من داخل مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقا إلى حد كبير منذ اندلاع حرب إيران.

وذكر إشعار صادر في الثالث من مايو عن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) أن الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عرضت شحنات خام البصرة المتوسط بخصومات تبلغ 33.40 دولارا للبرميل أو 26 ‌دولارا للبرميل عن سعر البيع الرسمي لشهر مايو، وذلك للشحن في الفترتين من الأول إلى العاشر ‌من مايو أو من 11 إلى ‌31 من الشهر نفسه على الترتيب.

كما عرضت سومو ‌خام البصرة الثقيل ‌للتحميل في مايو بخصم 30 دولارا للبرميل عن سعر البيع ​الرسمي.

وتباع الشحنات ‌على أساس ​التسليم على ظهر السفينة في ⁠ميناء البصرة النفطي أو منصات التحميل الأحادية العائمة، وكلاهما يقع في مضيق هرمز.

وأضاف الإشعار أن سعر البيع الرسمي ​يتم ⁠تحديده بناء ⁠على الوجهة النهائية للشحنات.

ولم ترد شركة سومو بعد على طلب للتعليق.

وتبرز هذه الخصومات الضغوط المتزايدة على ⁠صادرات النفط الخام العراقية في ظل استمرار مخاطر الشحن في الممر المائي بالغ الأهمية، الذي يعد شريانا حيويا لتدفقات النفط العالمية.

وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات النفط الخام العراقي، التي بلغ متوسطها 3.33 ‌ملايين برميل يوميا في عام 2025، يتم شحنها في الغالب إلى ​آسيا.

وأشارت بيانات كبلر أيضا إلى أنه في أبريل، تم تحميل سفينتين فقط في ميناء البصرة العراقي وعبرت إحداهما مضيق هرمز بينما لم تخرج الأخرى.