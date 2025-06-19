تباين أداء البورصات العربية على وقع الضبابية الجيوسياسية

تباين أداء البورصات العربية، الخميس، على وقع الضبابية التي تشهدها المنطقة جراء التوترات الجيوسياسية، والحرب بين إسرائيل وإيران، حيث ارتد مؤشر «تاسي» السعودي مرتفعاً بنسبة 0.2% بعدما بدأ الجلسة على تراجع، في حين تراجع مؤشر «نمو» بنسبة 0.11%. كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت الرئيسي بنسبة 0.85%.

في حين انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.84%، ومؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.75%، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.7%، وسوق دبي المالي بنسبة 0.6%، ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.31%، في حين شهدت بورصة مصر تراجعاً قوياً بنسبة 1.91%، وانخفض المؤشر الأردني بنسبة 0.05%.

وقلصت أسهم قطاعات الأنشطة المالية والاستثمار والخدمات انعكاسات التوترات الإقليمية على الأسواق المحلية، وسط سيولة تخطت حاجز 1.94 مليار درهم، وذلك عبر أكثر من 39.6 ألف صفقة تداول تمت، واختص سوق دبي المالي بحصة وازت 35.2% من إجمالي السيولة المحققة بقيمة 684.3 مليون درهم، وعبر قرابة 15.3 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية 64.8% من السيولة بإجمالي ناهز 1.26 مليار درهم وعبر أكثر من 24.3 ألف صفقة.

دبي

أقفل سوق دبي المالي على انخفاض بنسبة 0.6% عند مستوى 5270 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 684 مليون درهم.

وتصدرت سهم «الاستشارات المالية الدولية» الارتفاعات بنسبة 14%، وسهم شركة «تعليم» بنسبة 5.5%، وسهم «اكتتاب» بنسبة 3.3%، ثم كل من سهم «أجيلتي» محققاً نسبة نمو 3.2%، وسهم «دبي للاستثمار» بنسبة 2.1%، ثم سهم «شيميرا الإمارات» بنسبة نمو 1.9%.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة كان أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي سهم شركة الوطنية للتأمينات بنسبة 10%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 9.8%، وسهم مزايا بنسبة 9.7%، في حين تقلص سهم سكون تكافل بنسبة 9.3%، ثم سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 8.7%.

وأقفل سهما الاتحاد العقارية وشعاع كابيتال منخفضين بأكثر من 2%، وانخفض سهم طلبات بنسبة 1.6%، وانخفض سهما إعمار العقارية وديار للتطوير بأكثر من 1%، في حين انخفض سهم دبي الإسلامي بنسبة 2.3%.

أبوظبي

أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضاً بنسبة 0.7%، عند مستوى 9423 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.

بدورها كانت أسهم القطاع الاستثماري بمقدمة الأسهم الرابحة، حيث تصدر سهم «جي إف إتش» ربحية السوق بنسبة نمو 11.3%، في حين نما سهم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 6.5%، وسهم شركة «غذاء» بنسبة 6.1%، وسهم «بريسايت إيه» بنسبة 4.7%، ثم سهم «بلدكو» بنسبة 3.4%، وارتفع سهم فينكس بنسبة 0.8% عند 1.21 درهم.

أما على صعيد التراجعات، فكان سهم «جي إف إتش» بمقدمة أكثر الأسهم تقلصاً بنسبة 9.3%، ثم سهم «دار التأمين» بنسبة 8.5%، في حين تراجع سهم «مجموعة إي 7» بنسبة 6.9%، بينما تقلص سهم «شيميرا ستاندرد ألمانيا» بنسبة 5.8%، وأقفل سهم «أدنوك للغاز» منخفضاً بنسبة 2.7%، بينما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 1.4%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.2% ليغلق عند 10611 نقطة (+ 20 نقطة). وتراجعت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بأقل من 1%. وصعد سهم اللجين بنسبة 3%، وارتفع سهم سيرا بنسبة 8%.

مصر

أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 30248 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 37524 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13579 نقطة.

الأردن

ختمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للبورصة الأردنية منخفضاً 0.05% إلى 2646.65 نقطة. وانخفض سهم البنك العربي 0.19%، وسهم مناجم الفوسفات 0.55%، واستقر سهم مصفاة البترول عند 4.82 دنانير، في حين ارتفع سهم البنك الإسلامي الأردني 0.24%.