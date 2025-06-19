سوريا تنفذ أول تحويل مصرفي دولي عبر «سويفت» منذ 14 عاماً

صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية الخميس بأن سوريا نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً.

وتمثل الخطوة إنجازاً مهماً في مساعي سوريا لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

وقال الحصرية لرويترز في دمشق إن أول معاملة تجارية كانت من بنك سوري إلى بنك إيطالي، وأضاف أن «الباب مفتوح أمام المزيد».

من جهة أخرى، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن سوريا تتوقع إجراء أول معاملة مع بنك أمريكي «في غضون أسابيع»، وذلك بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى بين بنوك تجارية سورية وأمريكية.

وسيكون استئناف المعاملات بين البنوك السورية والأمريكية إنجازاً رئيسياً في مساعي مسؤولي سوريا الجدد لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً.

وعقد الحصرية الأربعاء مؤتمراً عبر الإنترنت جمع البنوك السورية وعدداً من البنوك الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك، بهدف تسريع إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أنه سيتم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. وأعقب ذلك صدور أوامر تنفيذية برفع بعض العقوبات رسمياً.

وستشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.

ووجه الحصرية دعوة رسمية للبنوك الأمريكية لإعادة العلاقات المصرفية بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي أدى قمعه للاحتجاجات عام 2011 إلى فرض الدول الغربية لواحد من أكثر أنظمة العقوبات صرامة في العالم.

وقال الحصرية «لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ البنوك الأمريكية مكاتب تمثلها في سوريا واستئناف المعاملات بين البنوك السورية والأمريكية. وأعتقد أن الهدف الثاني يمكن أن يحدث في غضون أسابيع».

ومن بين البنوك التي دُعيت إلى مؤتمر الأربعاء بنك جيه. بي مورجان وبنك مورجان ستانلي وسيتي بنك، لكن لم يتضح بعد من شاركوا بالفعل في المؤتمر.