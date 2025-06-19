شركة صينية خاصة تفوز بمناقصة لاستكشاف الغاز في الجزائر

قالت مجموعة تشونغمان الصينية للنفط والغاز الطبيعي إنها فازت بمناقصة لاستكشاف وتطوير حقل للغاز الطبيعي في الجزائر بموجب عقد تقاسم الإنتاج، وهو ما يمثل أول عملية تنقيب عن الهيدروكربونات للشركة في أفريقيا.

وذكرت الشركة الخاصة المدرجة في بورصة شنغهاي في وقت متأخر من أمس الأربعاء على منصتها الرسمية على موقع وي تشات أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الجزائرية أرست المناقصة عليها لاستكشاف موقع زرافة 2 في وسط البلاد.

وذكرت الشركة الصينية أن عرضها تفوق على عرضين لشركة توتال إنرجي العالمية الكبرى وتحالف مؤلف من شركة إيني الإيطالية وإكوينور النرويجية.

ويقع الحقل الذي يغطي مساحة تتجاوز 38 ألف كيلومتر مربع في الجزء الجنوبي من حوض قورارة-تيميمون الرئيسي للغاز في الجزائر.

ولم تكشف الشركة الصينية عن قيمة الاستثمار، وقالت إن العقد النهائي لم يوقع بعد.