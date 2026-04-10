سوريا تقترب من إبرام اتفاق مع تركيا لإنشاء حساب مصرفي مراسل

أكد عبد القادر ​الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي أن بلاده في المراحل ‌النهائية ​لإنشاء حساب مصرفي مراسل مع البنك المركزي في تركيا المجاورة، وستناقش أيضا عملية محتملة لتبادل العملات تهدف إلى تعزيز التجارة.

وتركيا هي الداعم الرئيسي للحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع منذ الإطاحة ببشار الأسد في أواخر عام ⁠2024. ويسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد بعد حرب وعقوبات وعزلة مالية استمرت أكثر من عقد.

شهدت التجارة بين البلدين ازدهارا ملحوظا، إلا أن الشركات تشكو ‌من غياب نظام دفع عبر الحدود ووصفت ذلك بأنه من أكبر العوائق أمام المزيد من النمو والاستثمار.

ومن شأن ‌إنشاء حساب مصرفي مراسل تسهيل عمليات الدفع عبر ‌الحدود وتمويل المعاملات التجارية، والتي يقول المتعاملون إنها ‌تتم حاليا نقدا فقط عبر ‌مكاتب تحويل الأموال التقليدية.

في ردود مكتوبة على أسئلة رويترز، قال حاكم مصرف ​سوريا المركزي عبد القادر ‌الحصرية إنه ​يتوقع أن يتوسع التعاون السوري ⁠التركي ليشمل أنظمة دفع متكاملة وتسويات عبر الحدود وأطر تمويل التجارة الأكثر تنظيما.

وقال الحصرية، الذي كان في زيارة عمل ​ليومين ⁠إلى تركيا هذا ⁠الأسبوع إن التعاون مع تركيا وخاصة بين مصرف سوريا المركزي والسلطات التركية يتسارع ويتخذ إطارا رسميا بشكل متزايد.

وتوقع أيضا ⁠أن يبدأ بنك زراعات التركي الحكومي وبنك أكتيف الخاص الأصغر عملياتهما في سوريا في الأمد القريب.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاعا كبيرا في صادرات تركيا إلى سوريا بنسبة 60 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليارات دولار العام الماضي ‌عقب الإطاحة بالأسد، بينما بلغت واردات سوريا 235 مليون دولار.

ويسعى البلدان إلى ​زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بثلاثة أمثال تقريبا إلى 10 مليارات دولار على الأمد المتوسط.

وقال الحصرية إن هذا الطموح سيتطلب نظاما ماليا يعمل بكامل طاقته في سوريا، مدعوما ​بعلاقات مصرفية قوية ‌بالمراسلة.