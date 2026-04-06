المغرب يطلق سوقاً آجلةً للأدوات المالية

​أعلن بنك المغرب المركزي والهيئة ‌المغربية ​لسوق الرساميل أن المغرب بدأ اليوم الإثنين تداول عقود آجلة للأدوات المالية، وذلك بإدراج ⁠أول عقد آجل قياسي على المؤشر مازي 20 للأسهم.

وذكر البنك والهيئة، وهي ‌المعنية بمراقبة أسواق المال، في بيان مشترك أن ‌العقد، الذي أطلق عليه مازي ‌فيوتشر 20، يستند ‌إلى مؤشر يتتبع ‌أكبر 20 سهماً وأكثرها سيولة ​مدرجة في ‌بورصة ​الدار البيضاء.

وتزامن إطلاق ⁠العقد مع الكشف عن موقع إلكتروني لهيئة تنسيق السوق ​الآجلة، ⁠وهي ⁠هيئة مشتركة أنشئت لتنسيق الإشراف على سوق العقود ⁠الآجلة بين البنك المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويمثل طرح العقود الآجلة الخطوة الأولى في إطار ‌العمل التنظيمي المغربي لتداول المشتقات المالية، ​والذي سيسمح أيضاً بتطوير أدوات أخرى مثل الخيارات والمقايضات.