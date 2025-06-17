تقلبات الأسهم العربية تتواصل وسط تقييم المخاطر الجيوسياسة

تواصل مؤشرات الأسهم العربية أداءها المتقلب، وسط تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسة، التي تمر بها المنطقة، وذلك بعدما عوضت في جلسة، الاثنين، جزءاً من خسائرها، التي منيت بها في جلسة بداية الأسبوع.

سوق دبي

أقفل سوق دبي المالي تداولات الجلسة على انخفاض بنسبة 0.6% عند مستوى 5372 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 753 مليون درهم.

تصدرت سهم «جى اف اتش» المكاسب بارتفاع 6.3% وسهم شركة «الرمز» بنسبة 6.19% وسهم «بنك السلام» بنسبة 4.8%، ثم سهم شركة «أوراسكوم» محققاً نسبة نمو 2.6% ثم سهم «سلامة» بنسبة 1.5%، ثم سهم «بنك دبي التجاري» بنسبة نمو 1.4%، وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.4%.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة كان أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 9.6%، ثم سهم «شركة الصناعات الوطنية» بنسبة 8.7% وسهم «أملاك» بنسبة 4.2%، فيما تقلص سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 3.8% ثم سهم «مصرف السلام السودان» بنسبة 3.3%، تلاه سهم «طلبات» بنسبة 2.2%.

أبوظبي

أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الجلسة، منخفضاً بنسبة 0.5%، عند مستوى 9536 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.

وجاء سهم «جي اف اتش المالية» بمقدمة الأسهم الرابحة بنمو 9.1%، فيما نما سهم «إي اس جي» بنسبة 5.5%، وسهم شركة «حياة» بنسبة 3.6%، وسهم شركة «أم القيوين للاستثمارات» بنسبة 3.4%، وسهم «بريسايت ايه» بنسبة 2.3%.

أما على الأكثر تراجعاً فقد انخفض سهم مجموعة «اي 7- أذونات» بنسبة 9.8% ثم سهم «أرام» بنسبة 6.2% ثم سهم «بلدكو» بنسبة 5.1%، فيما تراجع سهم شركة «أسمنت الفجيرة» بنسبة 4.8%، بينما تقلص سهم «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 4.4%، وأقفل سهم «أدنوك للغاز» منخفضاً بنسبة 1.5% عند 3.34 دراهم، وانخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 2.2%.

سيولة

حافظت أسواق المال المحلية على معدل السيولة المرتفع، الذي تشهده منذ الأسبوع الماضي، محققة إجمالياً ناهز 2.1 مليار درهم، وذلك عبر حوالي 39.5 ألف صفقة تداول، واختص سوق دبي المالي بحصة وازت 35.8% من إجمالي السيولة المحققة، بقيمة ناهزت 753 مليون درهم وعبر 14.9 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي 64.2% من السيولة بإجمالي ناهز 1.35 مليار درهم، وعبر قرابة 24.6 ألف صفقة.

البورصات العربية

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.51% بضغط من 6 قطاعات، كما تراجع مؤشر بوصة مسقط بنسبة 0.33%، ومؤشر البحرين بنسبة 0.30%، فيما حقت المؤشرات الكويتية مكاسب جماعية، وارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.6%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة متراجعاً بنسبة 1.4 % ليغلق عند 10714 نقطة (- 153 نقطة)، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2023.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي، بنسبة 1 %، وهبط سهم أكوا باور، بنسبة 6 %. وأنهت أسهم سليمان الحبيب، وإس تي سي، والمراعي، ومعادن، وجبل عمر، وبي إس إف، واتحاد اتصالات، وسابك، تداولاتها على تراجع بنسب تتراوح بين 1 و4 %، وتصدر سهم مجموعة إم بي سي تراجعات السوق بنسبة 7 %.

مصر

أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 30 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30725 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 38121 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13795 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.44%، ليغلق عند مستوى 8992 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 12234 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة.

الأردن

واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي بدعم شراء في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول، وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.09 في المئة إلى 2654.76 نقطة، وارتفع سهم بنك القاهرة عمان 1.77 في المئة، وسهم الاتصالات الأردنية 0.34 في المئة وسهم مصفاة البترول 0.41 في المئة، وتراجع سهم البوتاس العربية 0.76 في المئة.