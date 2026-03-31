مصر.. الدولار يسجل قفزة تاريخية ويحطم الأرقام القياسية!

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، قفزة تاريخية غير مسبوقة داخل البنوك، متجاوزاً حاجز 54 جنيهاً لأول مرة، في تصاعد مثير للموجة التصاعدية التي هزّت السوق المصرفية وأثارت حالة من القلق والترقب بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء. هذا الارتفاع القياسي يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط على سوق العملات، ويضع الجنيه المصري تحت ضغط غير مسبوق منذ سنوات.

وقفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وسجلت شاشات التداول على أسعار العملات ارتفاعاً ملحوظاً عن أسعار إغلاق يوم أمس الاثنين.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026

بنك مصر: 54.54 جنيها للشراء، 54.64 جنيها للبيع

البنك الأهلي المصري: 54.52 جنيها للشراء، 54.62 جنيها للبيع

بنك قناة السويس: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع

البنك المصري الخليجي: 54.72 جنيها للشراء، 54.82 جنيها للبيع

بنك الإسكندرية: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع

البنك التجاري الدولي: 54.65 جنيه للشراء، 54.75 جنيها للبيع

بنك البركة: 54.50 جنيها للشراء، 54.60 جنيها للبيع

بنك التعمير والإسكان: 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيها للبيع

بنك المصرف المتحد: 54.70 جنيها للشراء، 54.80 جنيها للبيع

بنك الكويت الوطني: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع

بنك تنمية الصادرات: 54.75 جنيها للشراء، 54.85 جنيها للبيع

البنك الأهلي الكويتي: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع

بنك نكست: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع

بنك الشركة المصرفية العربية: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع