26 مليون ‌قدم يومياً.. مصر تعلن عن كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول المصرية أن شركة أباتشي الأمريكية وجدت كشفا جديدا للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، وأن من المتوقع بلوغ الإنتاج حوالي 26 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.
وذكرت الوزارة أنه "في إطار نتائج جهود تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد، نجحت شركة أباتشي العالمية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية... وأظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و 2700 برميل متكثفات".