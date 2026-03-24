26 مليون ‌قدم يومياً.. مصر تعلن عن كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول ‌المصرية ​أن شركة أباتشي الأمريكية وجدت كشفا جديدا للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، ⁠وأن من المتوقع بلوغ الإنتاج حوالي 26 مليون ‌قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وذكرت الوزارة أنه "في ‌إطار نتائج جهود ‌تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج ‌المحلي من ‌الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة ​الاستيراد، ‌نجحت شركة ​أباتشي العالمية، ⁠بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة ​للبترول، في ⁠تحقيق كشف ⁠جديد للغاز الطبيعي بالصحراء ⁠الغربية... وأظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون ‌قدم مكعب من الغاز ​الطبيعي، و 2700 برميل متكثفات".