مصر تسدد 1.3 مليار دولار لمستثمري النفط والغاز بحلول يونيو

أعلنت وزارة البترول المصرية السبت أن مصر ستقوم بتسوية وسداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بقيمة 1.3 مليار دولار لشركات النفط العالمية بحلول نهاية شهر يونيو المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذه المتأخرات تراكمت نتيجة نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة، ما أدى إلى تأخير المدفوعات وأثر سلباً على الاستثمارات وإنتاج الغاز في البلاد.

وأضافت الوزارة أن حدة نقص العملة الأجنبية انحسرت لاحقاً، ما مهد الطريق لاستكمال عملية السداد وتسوية المستحقات المتراكمة، في خطوة تعكس حرص مصر على دعم شركائها الاستثماريين وضمان استقرار قطاع الطاقة. وتشير هذه المبادرة إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات الأجنبية في مجال البترول والغاز، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.