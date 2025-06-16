رئيس أرامكو: التاريخ أظهر أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، عملاق صناعة النفط، خلال مؤتمر للطاقة اليوم الاثنين: إنه لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات، وهو أمر يتجلى حالياً.

جاء ذلك في كلمة أمين الناصر إلى مؤتمر آسيا للطاقة في كوالالمبور عبر الاتصال المرئي.

وقفزت أسعار النفط في مطلع الأسبوع بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على إيران يوم الجمعة قالت إنه يهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي.

وأوضح الناصر أن التاريخ أثبت أنه عند نشوب الصراعات لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز.

وأضاف: إن هذا يتضح جلياً في الوقت الحالي حيث لا تزال التهديدات لأمن الطاقة تثير قلقاً عالمياً، دون أن يشير صراحة إلى القتال الدائر بين إسرائيل وإيران.

واستطرد: إن التجربة أثبتت أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل القديمة، بل تُضيف إليها. وقال: إن الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات قد يكلف ما يصل إلى 200 تريليون دولار، وإن مصادر الطاقة المتجددة لا تُلبي الطلب الحالي.

وقال: إنه نتيجة لذلك انضم أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف أخيراً إلى الاستدامة كأهداف رئيسية للانتقال.

تُعد أرامكو العمود الفقري الاقتصادي للسعودية، كونها المصدر الأكبر لإيرادات المملكة من خلال صادرات النفط، وتُمول المساعي الطموحة للبلاد لتنويع اقتصادها ضمن رؤية 2030.