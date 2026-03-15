"ألمنيوم البحرين" تبدأ خفض إنتاج أكبر مصهر للألمنيوم بالعالم



بدأت شركة "ألمنيوم البحرين" (ألبا)، التي تدير أكبر مصهر للألمنيوم في موقع واحد على مستوى العالم، تنفيذ وقف تدريجي للإنتاج بهدف الحفاظ على إمدادات المواد الخام، في ظل استمرار توقف حركة الملاحة بشكل شبه كامل في مضيق هرمز الحيوي.

وقالت الشركة إنها بدأت إيقاف ثلاثة خطوط إنتاج، تمثل مجتمعة نحو 19% من إجمالي طاقتها الإنتاجية البالغة 1.6 مليون طن سنوياً. وأضافت أن هذا التعليق سيسمح لها بإدارة مخزون المواد الخام بشكل أفضل مع الحفاظ على تشغيل بقية أجزاء المصهر.

ويُعدّ خفض الإنتاج أحدث مثال على الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط، والتي أرسلت موجات صدمة عبر صناعة الألمنيوم العالمية، في وقت يُواجه فيه المُصنِّعون ارتفاعاً في الأسعار ويتوقع المتداولون حدوث اختناقات واسعة في الإمدادات.

وارتفعت الأسعار في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 9% منذ اندلاع الحرب مع إيران أواخر الشهر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

ومثلها مثل مصاهر الألمنيوم الأخرى في الشرق الأوسط، تواجه شركة "ألبا" المملوكة للحكومة اضطرابات في شحنات المعدن المتجهة إلى الخارج، إضافة إلى إمدادات الألومينا المستخدمة كلقيم، نتيجة القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وكانت الشركة قد علّقت المبيعات لعملائها في وقت سابق من هذا الشهر، في حين اضطرت شركة طاقة مملوكة للدولة في قطر إلى وقف إنتاج الألمنيوم بسبب نقص الغاز الطبيعي.

ويُعدّ الألمنيوم ثاني أكثر المعادن الصناعية استخداماً بعد الصلب، إلا أن السوق شهدت في السنوات الأخيرة صدمات متكررة في الإمدادات، ما كشف عن هشاشة الشبكة المعقدة التي تربط مناجم البوكسيت ومصافي الألومينا ومصاهر الألمنيوم التي تزود المصنعين حول العالم— وغالباً ما تكون المنتجات في أشكال متخصصة يصعب استبدالها بسرعة.